Ученые исследовали древнейший образец воздуха на Земле

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США обнаружили один из древнейших образцов воздуха на Земле. Он был заключен в скале возрастом более 800 миллионов лет. Его анализ позволил получить новые сведения о ранней атмосфере нашей планеты.

При изучении древней атмосферы ученым приходится полагаться в основном на косвенные свидетельства. Но в таком случае результаты могут быть не вполне корректными. Другой метод – изучение пузырьков воздуха, заключенных в полярных льдах. Подобные пузырьки содержат морскую соль, вулканический пепел, сажу от лесных пожаров и другие свидетельства доисторических катаклизмов. Но самый старый образец, полученный таким образом, не превышал по возрасту 5 миллионов лет, тогда как история Земли длится намного дольше.

В ходе нового исследования ученые получили представление об атмосфере, царившей на планете 815 миллионов лет назад. Они изучили образцы каменной соли (галита), добытые из скважины в Австралии еще в 2016 году. В галите сохранились небольшие включения – крошечные пузырьки газа внутри соли.

Ученые поместили образцы галита в вакуумную камеру, измельчили образцы на мелкие кусочки и выпустили содержащийся внутри газ. Затем они выявили его состав с помощью масс-спектрометров.

Результаты показали, что уровень кислорода в древней атмосфере Земли был примерно вдвое ниже, чем сегодня. Он составлял 10,3 – 13,4%. Этого было достаточно для выживания животных. Открытие удивило ученых, потому что раньше считалось, что количество кислорода в то время не превышало 2%, сообщает IFL Science.

Ранее ученые нашли древнейшие горные породы на Земле. Их возраст оценили более чем в 4 миллиарда лет. Образцы нашли на восточном берегу Гудзонова залива в Квебеке (Канада).