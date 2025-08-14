Названа дата презентации VR-шлема Vivo Vision

Vivo анонсировала свой новый шлем смешанной реальности Vivo Vision Exploration Edition, который представят 21 августа в Китае. Такие устройства совмещают реальные изображения с цифровыми элементами.

© Ferra.ru

Шлем весит около 380 граммов, что значительно легче Apple Vision Pro (650 г). Лёгкий корпус снижает нагрузку на голову и нос при длительном использовании (а в таких устройствах это важно). На передней панели установлено как минимум шесть камер и датчиков.

© Vivo

Vivo Vision работает на процессоре Qualcomm и поддерживает управление взглядом и жестами рук. Шлем будет тесно интегрирован с экосистемой Vivo, включая смартфоны: панорамные снимки можно будет превращать в пространственные видео для просмотра через шлем.

Vivo Vision не начнут продавать в этом году, но желающие смогут записаться на тестирование модели.