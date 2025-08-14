"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 вышла в эфир после удара по Ростову

Российская военная радиостанция УВБ-76 передала новую шифровку.

В 13:05 станция транслировала голосовое сообщение продолжительностью 1 минута 16 секунд. Его содержание: НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881, - пишет канал "УВБ-76 логи", освещающий работу станции. Следует знать, что канал этот неофициальный и публикуемая им информация - тоже.

Станция активизировалась после ударов украинских беспилотников по жилому дому в центре Ростова-на-Дону и правительству Белгородской области, однако это вовсе не означает, что события связаны с друг другом.

Цель работы УВБ-76 и адресаты ее сообщений доподлинно неизвестны. Роскомнадзор отказался раскрыть любую информацию о радиостанции, включая дату начала ее работы.

По данным из открытых источников, станция ведет непрерывное вещание с 1975 года. Британские журналисты пришли к выводу, что УВБ-76 связана с российской "ядерной триадой" и является одним из предохранителей системы автоматического ответного удара "Периметр". За это станцию прозвали "Радио Судного дня".

С другой стороны, в российской армии работает много других "номерных" радиостанций, передающих не менее странные депеши. Просто УВБ-76 - самая из них известная.

Несколько дней назад станция повторила сигналы, транслированные перед началом СВО.