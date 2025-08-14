«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение перед встречей Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое загадочное сообщение перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», посвященный сообщениям станции.

Так, в 13:05 мск 14 августа радиостанция передала сообщение: «НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881». Его смысл остается неизвестен.

Напомним, что УВБ-76 — военная радиостанция, которая вещает с 1976 года. Она получила у радиолюбителей прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового шума. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно, как и их расшифровка.

11 августа СМИ писали, что УВБ-76 передала в эфир шесть закодированных сообщений, которые совпадают с передачами 6-10 января 2022 года. 12 августа она передала слово «толкосрам», а 13 августа — «долговязый».