Банк России совместно с Министерством внутренних дел выступили с рекомендацией для россиян обновить настройки конфиденциальности в мессенджере Telegram. Об этом говорится в официальном telegram-канале Банка России.

В опубликованных советах сообщается, что мера направлена на повышение уровня защиты пользователей от атак мошенников, которые все чаще используют социальную инженерию и подделку профилей для обмана граждан. ЦБ и МВД отмечают важность включения двухфакторной аутентификации. Для этого пользователям рекомендуется установить «Облачный пароль» в разделе «Конфиденциальность» приложения. Такая настройка существенно усложняет доступ к аккаунту для злоумышленников даже при утечке основного пароля.

Ведомства также советуют не хранить во вкладке «Избранное» сканы документов, пароли, банковские реквизиты и приватные фотографии. Это снижает риск утраты конфиденциальной информации в случае взлома аккаунта. Кроме того, рекомендуется запретить звонки в Telegram от незнакомых пользователей, оставив такую возможность только для контактов из телефонной книги. Еще одна важная рекомендация — скрыть номер телефона от посторонних. В настройках конфиденциальности можно выбрать, кто сможет находить пользователя по номеру: все или только контакты.

ЦБ и МВД советуют периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту в Telegram. Если обнаружено неизвестное устройство, его следует немедленно отключить, завершив сеанс. Также рекомендуется настроить автоматическое завершение сеансов для дополнительной безопасности на случай утери устройства. По данным регулятора, мошенники все чаще используют мессенджеры для обмана граждан, выдавая себя за родственников, коллег и представителей организаций. Обновление настроек конфиденциальности позволяет существенно снизить риски и повысить защищенность личной информации.