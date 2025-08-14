GoPro отказалась от товарного знака MAX для России

GoPro досрочно прекратила действие товарного знака MAX для программного обеспечения фото и видео контента, оформив отказ за четыре года до окончания его охраны.

© Unsplash

Компания GoPro оформила в Роспатенте самоотказ от словесного товарного знака MAX, сообщило агентство ТАСС.

Знак предназначался для компьютерного программного обеспечения, связанного с фото- и видеоконтентом, и был зарегистрирован с середины 2020 года. Согласно данным базы, заявление об отказе GoPro подала 15 июля 2025 года.

Правовую охрану товарного знака Роспатент прекратил 13 августа, хотя в обычных условиях действие регистрации сохранялось бы до 15 октября 2029 года. Прекращение правовой охраны лишает компанию исключительных прав на данный знак на территории России.

