В Дагестане археологи обнаружили поселение бронзового века

В Дербентском районе Дагестана на археологических раскопках обнаружено поселение раннего этапа бронзового века, датируемое IV-III тысячелетиями до нашей эры.

© Соцсети

Раскопки ведутся на объекте «Ансамбль „Зидьян-Казмаляр“». «В ходе раскопок был найден значительный археологический материал, представленный орудиями труда из камня, костяными проколками и керамическими фрагментами, в том числе сосудами, подлежащими реставрации», — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Археологи также обнаружили фрагменты сосудов с орнаментом и декоративно отделанными ручками и крупные толстостенные тарные сосуды.

В администрации добавили, что добытые артефакты позволяют убедительно охарактеризовать культуру населения юга приморского Дагестана в период ранней бронзы.

Работы проводятся на территории объекта археологического наследия «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр». В них принимают участие сотрудники «Кубаньархеологии» и представители Института географии РАН Москвы.