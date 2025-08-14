Россиян обеспечат бесплатным доступом к сайтам СМИ в честь саммита Россия-США

Онлайн-доступ к ряду ведущих российских новостных ресурсов с 15 по 17 августа 2025 года будет осуществляться бесплатно. Данная инициатива позволит россиянам без ограничений отслеживать события, связанные с предстоящим саммитом Россия — США. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Мегафон».

Бесплатный доступ будет предоставлен к сайтам федеральных телеканалов, деловых изданий и наиболее популярных общественных медиа страны. Это позволит абонентам не только читать новостные материалы, но и просматривать видео- и текстовые трансляции ключевых событий. Среди охваченных ресурсов — основные государственные информагентства, крупные деловые издания и общенациональные телеканалы, включая сайт «Газеты.Ru».

Автоматическое обнуление трафика распространяется на всех клиентов «МегаФона» на территории России с положительным балансом счета. Абонентам не потребуется дополнительно активировать услугу. Важно отметить, что переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться согласно условиям действующего тарифного плана.

Предстоящий саммит Россия — США состоится 15 августа в штате Аляска. Эта встреча станет первой очной беседой президентов Владимира Путина и Дональда Трампа с 2019 года.