В РАН высказались о новых вариантах произношения слова «миллион»

В РАН опровергли сообщения о новых вариантах произношения слова "миллион"
Изменений в отношении норм произношения слов "миллион" и "миллиард" нет в рекомендациях современных словарей.
Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов в Telegram-канале.
"Никаких нововведений нет. Речь идет о давно зафиксированных в словарях вариантах, один из которых отражает разговорное произношение и используется только в определенных случаях", - сказал он.
По данным специалиста, в орфографическом словаре приведены написания "миллион" и "мильон", причем второй вариант допустим на письме лишь для передачи устной речи, например в художественных произведениях. Нормы же произношения определяются орфоэпическими словарями, где основным считается вариант "миллион", а форма "мильон" указана как устаревшая или встречающаяся в беглой речи.
Пахомов отметил, что аналогичные рекомендации содержались и в изданиях первой половины XX века, в том числе в "Толковом словаре русского языка" под редакцией Дмитрия Ушакова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российских словарях якобы "узаконили" два варианта произношения этих слов.