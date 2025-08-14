В РАН высказались о новых вариантах произношения слова «миллион»

Изменений в отношении норм произношения слов "миллион" и "миллиард" нет в рекомендациях современных словарей.

Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов в Telegram-канале.

"Никаких нововведений нет. Речь идет о давно зафиксированных в словарях вариантах, один из которых отражает разговорное произношение и используется только в определенных случаях", - сказал он.

По данным специалиста, в орфографическом словаре приведены написания "миллион" и "мильон", причем второй вариант допустим на письме лишь для передачи устной речи, например в художественных произведениях. Нормы же произношения определяются орфоэпическими словарями, где основным считается вариант "миллион", а форма "мильон" указана как устаревшая или встречающаяся в беглой речи.

Пахомов отметил, что аналогичные рекомендации содержались и в изданиях первой половины XX века, в том числе в "Толковом словаре русского языка" под редакцией Дмитрия Ушакова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российских словарях якобы "узаконили" два варианта произношения этих слов.