США запретят ввоз OLED-дисплеев китайской компании для iPhone

Комиссия по международной торговле США (ITC) вынесла предварительное решение о запрете ввоза в страну OLED-панелей китайской компании BOE, что может серьезно повлиять на производство iPhone и других электронных устройств. Решение принято по делу о краже коммерческой тайны у южнокорейского гиганта Samsung. Срок действия запрета, если он будет окончательно утвержден, составит 14 лет и 8 месяцев. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Apple

Согласно источникам, знакомым с ходом дела, ITC постановила запретить импорт OLED-панелей BOE в США. Хотя решение еще не является окончательным, результаты расследования свидетельствуют о существенных нарушениях BOE и ее семи дочерних компаний Закона о тарифах США путем продажи своих панелей, полученных в результате незаконного присвоения коммерческой тайны Samsung.

Окончательный вердикт ожидается в ноябре, но эксперты и аналитики полагают, что суд, скорее всего, поддержит запрет.

Если ITC введет запрет, это даст Samsung передышку на рынке. В последние годы BOE активно оспаривала гегемонию корейской компании в отрасли. OLED-панели BOE теперь сравнимы с Samsung по качеству и производительности, при этом предлагаются по более низким ценам.

Более того, BOE поставляет около 22,7% OLED-панелей для iPhone. Таким образом, если ноябрьское решение о запрете импорта продукции BOE, связанной с OLED, станет окончательным, Apple будет вынуждена закупать больше панелей у Samsung и LG.

Apple не единственная американская компания, которая пострадает от такого торгового запрета. HP и Dell также используют панели BOE для некоторых своих продуктов.