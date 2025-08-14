Парализованный человек заговорил впервые за 18 лет с помощью нейрочипа

Спустя 18 лет после инсульта ствола мозга, лишившего ее речи и движения, 48-летняя Энн Джонсон из Канады вновь смогла «заговорить» — благодаря интерфейсу «мозг–компьютер» (BCI), разработанному учеными Калифорнийского университета в Беркли и Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Результаты исследования, опубликованные в августе 2025 года и основанные на статье в Nature Neuroscience.

В 2005 году, в возрасте 30 лет, Джонсон перенесла инсульт, вызвавший «синдром запертого человека» — редкое состояние, при котором человек полностью в сознании, но почти не может двигаться и говорить. Долгие годы ее единственным способом общения была система отслеживания глаз, позволяющая набирать лишь около 14 слов в минуту вместо обычных 160.

В 2022 году Джонсон стала третьей участницей клинического испытания, направленного на восстановление речи у людей с тяжелым параличом. Суть технологии — в обходе поврежденных нервных путей. В ее мозг был имплантирован массив электродов над областью, отвечающей за артикуляцию. Когда Джонсон пыталась произнести слова, электроды регистрировали соответствующую активность нейронов и передавали сигналы на компьютер.

Далее вступала в работу модель искусственного интеллекта, которая переводила эти сигналы в текст, синтезированный голос или анимацию лица цифрового аватара. Чтобы опыт был максимально личным, ученые восстановили ее голос по записи свадебной речи 2004 года.

«Мы не хотели читать ее мысли. Мы хотели дать ей возможность самой решать, что и когда говорить», — отметил Гопала Ануманчипалли, доцент кафедры электротехники и компьютерных наук UC Berkeley.

Первоначально система имела серьезное ограничение — задержку в 8 секунд между намерением сказать фразу и ее воспроизведением. Но в 2025 году исследователи перешли на потоковую архитектуру, которая переводит активность мозга в звук в режиме почти реального времени, с задержкой около одной секунды. Это ключевой технологический прорыв, который делает метод ближе к практическому использованию.

В будущем команда планирует создать беспроводные имплантаты и фотореалистичные 3D-аватары, а также довести технологию до формата «plug-and-play» — готового к применению в клиниках.

«Мы должны иметь возможность использовать нейропротезы, чтобы они стали стандартом ухода, а не исследовательским экспериментом», — подчеркнул Ануманчипалли.

Для самой Джонсон это стало переломным моментом.

«Я хочу, чтобы пациенты видели меня и знали, что их жизнь не закончилась», — сказала она.

В планах — работать консультантом в центре реабилитации, используя нейропротез для общения с клиентами.

Это исследование дает надежду группе людей, потерявших речь из-за инсульта, бокового амиотрофического склероза или тяжелых травм. Ученые считают, что реальное восстановление речи в режиме реального времени может стать доступным уже в ближайшие годы.