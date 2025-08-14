Баг в One UI 8 открыл скрытый режим на Galaxy Z Fold 7

Пользователи Samsung Galaxy Z Fold 7 неожиданно получили расширенные возможности многозадачности благодаря ошибке в оболочке One UI 8. Баг позволяет запускать на основном экране сразу три приложения, хотя официально поддерживается лишь двухоконный режим. Функция напоминает Open Canvas у OnePlus Open, пишет PEPELAC.NEWS.

© Samsung

Необычный режим впервые заметили на Reddit: достаточно открыть два приложения в стандартном разделённом экране, затем зайти в настройки Edge Panel и выйти из них — ограничение снимается, и можно добавить третье приложение.

Несмотря на нестабильную работу, новинка уже привлекла внимание владельцев складных смартфонов. Samsung пока не раскрывает, исправит ли ошибку или превратит её в официальную возможность в будущих версиях One UI.