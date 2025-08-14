В России представили эксклюзивный iPhone 17 Pro за 700 тысяч рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила коллекцию Desperado, включающую три эксклюзивные версии iPhone 17 Pro и Pro Max.

© Caviar

Флагман коллекции под названием Russian Roulette предлагает встроенный в корпус механический вращающийся барабан револьвера с одним патроном, позволяющий «играть» в русскую рулетку без риска для жизни. Устройство украшено золотыми и серебряными гравировками, вдохновленными декором премиального оружия. Таких смартфонов будет выпущено всего 19 экземпляров по цене от 699 тыс. руб.

Die Hard — модель с барельефом пистолета Beretta 92, известного по фильму «Крепкий орешек». Рукоять выполнена из орехового дерева, корпус — из авиационного титана с оружейной гравировкой. Производитель выпустит 20 таких устройств стоимостью от 589 тыс. руб.

Замыкает линейку The Predator — смартфон с титановым барельефом ножа-мачете из фильма «Хищник». Корпус из черного титана с PVD-покрытием декорирован растительным орнаментом. Модель выйдет в количестве 19 штук по цене от 619 тыс. руб.

Отмечается, что каждый смартфон коллекции поставляется в фирменном кейсе Caviar с ключом и коллекционной монетой.