В Тульской области обнаружили клады племен III века

Древние клады, обнаруженные тульскими археологами на верхней Оке, вероятно, принадлежали двум племенам, жившим в регионе в III веке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на музей-заповедник "Куликово поле".

© Музей «Куликово поле»

Ученые полагают, что раскопки на городище позволяют сделать вывод о существовании ранее "уходящего" населения. Племя погибло из-за пожара, а на окраине участка раскопок найдены два клада, часть которых сгорела.

Среди находок больше всего бронзовых колец: более одной тысячи. Археологи указывают, что элементы украшений говорят о двух различных культурных традициях. Одни отлиты по восковой модели, другие исполнены из проволоки.

Тульские археологи исследуют территорию возле Одоева Тульской области с начала этого года. Ранее они нашли там городище середины III века - позднеримского времени - с валовыми укреплениями. Городище расположено в засечных лесах, которые не осваивали с XVI века, поэтому там сохранилось много археологических памятников.

Изучение и реставрация находок займут не менее одного года.