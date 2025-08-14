Подтверждено открытие нейтрино-рекордсмена

В феврале 2023 года глубоководный детектор KM3NeT, расположенный на глубине 3450 метров под поверхностью Средиземного моря, зафиксировал рекордное событие — нейтрино с энергией 220 петаэлектронвольт (PeV). Это в 22 раза превышает предыдущий зафиксированный максимум в 10 PeV. Теперь, в свежем исследовании 2025 года, опубликованном в Physical Review X, ученые подтвердили: это не сбой, а реальное попадание частицы, получившей обозначение KM3-230213A.

© Naukatv.ru

Нейтрино — элементарные частицы без электрического заряда и почти без массы. Они слабо взаимодействуют с материей: сквозь наше тело каждую секунду проходят сотни миллиардов таких «частиц-призраков», и мы этого не замечаем. Заметить их можно лишь в очень редкие моменты, когда нейтрино сталкивается с другой частицей, вызывая каскад вторичных частиц и слабое свечение. Именно это и произошло в KM3NeT.

«Модели света, обнаруженные для KM3-230213A, показывают четкое соответствие с тем, что ожидается от релятивистской частицы, пересекающей детектор, скорее всего, мюона… наиболее вероятным сценарием является то, что мюон возник во взаимодействии астрофизического нейтрино в непосредственной близости от детектора», — пояснили в KM3NeT Collaboration.

Особенность события в том, что другие крупные установки, такие как IceCube и Pierre Auger, работающие более десяти лет, не фиксировали нейтрино с такой энергией. Вероятность, что именно KM3NeT поймал первое в истории сверхэнергетическое нейтрино, оценивается примерно как 1 к 100, но данные не противоречат этой возможности.

Происхождение KM3-230213A пока неизвестно. Среди гипотез — экстремальные астрофизические явления: гамма-всплески, взрывы сверхновых, выбросы из активных ядер галактик или взаимодействие космических лучей с космическим микроволновым фоном — реликтовым излучением, оставшимся от Большого взрыва 13,8 млрд лет назад.

Интересно, что появление столь высокоэнергетичных нейтрино может указывать на существование «нового компонента» во Вселенной — источника или механизма, ранее не наблюдавшегося. Пока не ясно, идет ли речь о совершенно новых типах астрофизических объектов или о редких процессах в уже известных.

Исследователи считают маловероятным, что нейтрино пришло из Млечного Пути. Его путь, скорее всего, начался в экстремально удаленной точке космоса. Сейчас ученые работают над уточнением траектории частицы, чтобы приблизиться к разгадке ее происхождения.