DeepSeek отложил выпуск новой модели

Китайская компания DeepSeek отложила выпуск новой модели своего чат-бота из-за проблем с чипами Huawei.

Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники, власти КНР рекомендовали DeepSeek использовать китайские процессоры Ascend от Huawei вместо американских чипов от NVIDIA.

При разработке новой модели искусственного интеллекта специалисты DeepSeek столкнулись с техническими проблемами. Разработчикам пришлось использовать чипы NVIDIA для обучения, а на этапе тестирования готовой модели для генерации ответов прибегнуть к решениям от Huawei.

По данным источников, обучить ИИ-модель на чипах Ascend не удалось, но работы продолжаются.

Ранее газета сообщила, что NVIDIA и AMD согласились платить США 15% выручки от продажи чипов в Китае.

Bloomberg отмечал, что Китай призвал компании отказаться от процессоров NVIDIA H20.