Зумеры массово отказываются от Spotify в пользу старых MP3-плееров

Молодежь, известная как поколение Z или зумеры, массово отказывается от дорогостоящих подписок на музыкальные стриминговые сервисы, такие как Spotify Premium, и возвращается к использованию классических MP3-плееров. Главная причина – стремительно растущая стоимость ежемесячных платежей, которая делает «аренду» музыки менее привлекательной, чем одноразовая покупка устройства. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

© Соцсети

Индивидуальная премиум-подписка на Spotify в Великобритании обходится пользователю почти в £12 в месяц (примерно 1300 руб. по курсу на 14 августа 2025 года, – «Газета.Ru»), что составляет около £145 в год (около 15,6 тыс. руб). В то же время, как отмечают пользователи, простейшие MP3-плееры, способные хранить до 2000 песен, продаются всего за £20 (2100 руб). Это позволяет меломанам «купить» доступ к музыке навсегда вместо постоянных ежемесячных трат.

Тренд активно набирает обороты в социальных сетях. Блогерша Симонализа из США, которой около 20 лет, опубликовала видео, демонстрируя свой MP3-плеер на 64 ГБ, способный вместить до 12 000 песен.

«Я больше не хочу платить $100 (7,9 тыс. руб.) в год за музыку. У меня есть неограниченные пропуски, я могу выбрать любую песню, и я ничего не плачу!» – заявила она.

Видео собрало более 11 000 лайков, а многие комментаторы согласились, что MP3-плееры – это будущее.

Другие представители поколения Z, такие как 19-летний Лео, использующий свой старый iPod, или Сэмюэл Айрин из Нью-Йорка, активно делятся своими находками в TikTok, объявляя о «разрыве отношений» со Spotify. Пользователи жалуются не только на высокие цены, но и на «музыку в долг» с рекламой, которую они получают даже при платной подписке.

MP3-плееры, популярные в 90-х и 2000-х годах до появления смартфонов и стриминговых платформ, переживают второе рождение, пишет DM. Эта тенденция перекликается с другой страстью поколения Z – виниловыми пластинками, продажи которых в 2023 году достигли 33-летнего максимума. Эксперты объясняют оба феномена «усталостью от стриминга», желанием получить физическую собственность, поддержать любимых артистов и выразить свою индивидуальность.

Музыкальный продюсер Питер Литчфилд отмечает: «Потребление музыки, как и большинства онлайн-медиа, алгоритмически обусловлено, оно пассивно. Многие ищут новый, независимый опыт, то, что можно контролировать и чем владеть физически». По его словам, физические носители позволяют слушателю быть более активным и осознанным потребителем музыки.