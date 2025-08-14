Найден таинственный родственник человека возрастом 2,6 миллиона лет

На археологическом участке Леди-Герару в северо-восточной Эфиопии антропологи обнаружили зубы, принадлежавшие виду гоминидов, не описанному в научной литературе. Их возраст оценивается примерно в 2,63 миллиона лет, а сами находки уже окрестили останками "таинственного родственника" человека.

© University of Nevada Las Vegas

По данным Live Science, анализ показал, что два из найденных 13 зубов относятся к австралопитекам - роду, к которому принадлежала знаменитая "Люси" (Australopithecus afarensis) - но по строению они не совпадают ни с одним из известных видов. Остальные зубы оказались принадлежащими раннему представителю рода Homo.

Раскопки велись в рамках проекта "Леди-Герару" под руководством специалистов Университета штата Аризона. Помимо зубов, археологи нашли древнейшие олдувайские каменные орудия. Этот район уже известен сенсационными открытиями: в 2013 году здесь была обнаружена челюсть возрастом 2,8 миллиона лет - старейший из известных науке образцов вида Homo.