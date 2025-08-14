В Эфиопии нашли зубы неизвестного ранее австралопитека
В Эфиопии в слоях вулканического пепла возрастом от 2,6 до 2,8 миллиона лет были обнаружены тринадцать зубов гоминин.
Исследователи считают, что некоторые из них принадлежат одному из самых ранних представителей рода Homo, тогда как другие, по-видимому, относятся к новому виду гоминин, что указывает на возможное сосуществование этих приматов.
«Либо они делили ресурсы, и все было мирно, либо один из них находился в невыгодном положении. Пока мы этого не знаем», — признает палеоэколог Кей Рид из Университета штата Аризона.
Предыдущие находки показывают, что около 3 миллионов лет назад в этом регионе обитало несколько видов ранних гоминин из рода австралопитеков, включая Australopithecus afarensis, к которому принадлежит знаменитая Люси.
Начиная примерно с 2,5 миллиона лет назад в палеонтологической летописи появляются первые гоминины из рода Homo, обладающие чертами, более схожими с современными людьми. Но что происходило в промежутке? Чтобы выяснить это, Рид и ее коллеги проводили раскопки в районе Леди-Герару, где сохранились вулканические отложения этого важного периода.
В 2013 году ее команда обнаружила челюсть возрастом 2,8 миллиона лет, предположительно принадлежащую виду Homo, что отодвинуло предполагаемое время возникновения этого рода. В ходе полевых работ 2015 и 2018-го нашли 13 зубов в трех разных слоях пепла. Результаты их анализа вышли в Nature.
По мнению исследователей, зубы из самого древнего и самого молодого слоев — возрастом 2,79 и 2,59 миллиона лет соответственно — также относятся к роду Homo. Однако зубы из среднего слоя (2,63 миллиона лет), вероятно, принадлежат австралопитеку. Все находки сделаны в радиусе одного километра.
«Мы ожидали найти больше останков нашего рода Homo, но вместо этого обнаружили австралопитека», — говорит Рид.
Более того, зубы австралопитека достаточно сильно отличаются от зубов A. afarensis и других австралопитеков, что позволяет предположить: это может быть новый вид. Если это так, эволюционное древо, ведущее к современным людям, оказывается более ветвистым и сложным, чем считалось ранее.
Это выдающееся открытие, уверен палеоантрополог Джон Хоукс из Висконсинского университета в Мадисоне.
Но делать выводы на основе нескольких зубов, по его мнению, сложно:
«Когда вы находите свидетельства, охватывающие 200 000 лет, как в случае с этими зубами, нельзя быть уверенным, что эти виды жили одновременно. Это огромный промежуток времени».
Идентификация зубов как принадлежащих разным видам также вызывает вопросы.
«Многие окаменелости сочетают черты, которые иногда встречаются у разных видов. Всегда можно взять небольшую выборку и разделить ее на наиболее "Homoподобные" и наиболее "австралопитековые" образцы, — объясняет Хоукс. — Вопрос в том, какие статистические выводы можно сделать, а в данном случае анализ размеров зубов не показывает существенных различий. Они попадают в диапазон, характерный как для ранних австралопитеков, так и для ранних видов Homo».
Сейчас ученые исследуют зубную эмаль, чтобы уточнить рацион питания древних обитателей Леди-Герару. Это поможет выяснить, как они сосуществовали.