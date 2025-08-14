Apple замаскирует повышение цен на iPhone

Корпорация Apple постарается скрыть повышение цен на iPhone — как от потребителей, так и от властей США. Об этом сообщает издание Appleinsider.

© Lenta.ru

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера Instant Digital, который ранее предсказал рост цен на iPhone. По его информации, iPhone 17 Pro будет иметь минимум 256 гигабайт памяти, но подорожает относительно iPhone 16 Pro на 50 долларов — до 1049 долларов (84 тысячи рублей). Авторы Appleinsider заметили, что Apple уже поднимала цены на свою продукцию таким образом.

В 2023 году фирма представила iPhone 15 Pro Max за 1199 долларов (95 тысяч рублей), который был дороже модели 14 Pro Max на 100 долларов, но имел минимум 256 гигабайт памяти. Специалисты издания заявили, что Apple хочет замаскировать от пользователей неудобную правду о том, что цены на технику подорожали из-за тарифов президента США Дональда Трампа, и сделать акцент на преимуществах новой модели.

Авторы считают, что компания Тима Кука не будет публично жаловаться на тарифы, чтобы не разозлить нынешнюю администрацию президента Соединенных Штатов. Ранее компания объявила о частичном переносе производства iPhone в США, что, судя по всему, освободит ее от повышенных тарифов. В качестве примера была приведена Amazon, которая в апреле объяснила рост цен новыми пошлинами и навлекла на себя гнев президента США.

В материале напомнили и о маркетинговом провале IT-гиганта. В 2022 году Apple заявила, что стоимость iPhone 14 останется на уровне iPhone 13. Однако в компании не уточнили, что цены сохранятся только в США.

Ранее стало известно, что в Китае наладили выпуск поддельных iPhone, которые Apple еще не анонсировала. Фейковый iPhone 17 Pro, работающий на Android, появился в местной продаже.