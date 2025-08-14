Ученые выяснили, какая музыка отпугивает комаров

В новом необычном исследовании ученые выяснили, что электронная музыка может отпугивать комаров. Результаты эксперимента привели в научном журнале Acta Tropica.

Исследование показало, что эффективнее всего насекомых отпугивал дабстеп. Для эксперимента ученые выбрали комаров вида Aedes aegypti (желтолихорадочный комар) и включили им трек Scary Monsters And Nice Sprites от известного американского музыканта под псевдонимом Skrillex.

— Низкочастотные звуки обычно помогают комарам в общении и размножении, а шум — нарушает эти процессы, — объясняют исследователи.

Поведение комаров меняется под влиянием громких электронных ритмов. Из-за этого насекомые стали меньше нападать на людей, а те, кто все же рисковал, делали это с сильной задержкой. Количество укусов сократилось в несколько раз по сравнению с обычными условиями.

При этом такая музыка также нарушила брачное поведение, комары стали менее активными в спаривании.

— Это открывает новые возможности для создания звуковых репеллентов, — пишут авторы исследования.

Исследователи постоянно изучают поведение этих насекомых и как переносчиков заболевании. Весной австралийские ученые предупредили о «новой смертельной инфекции головного мозга». В стране зафиксирован второй случай японского энцефалита, который передается через укусы комаров и может привести к летальному исходу.