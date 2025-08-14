OnePlus 15 выйдет в «суперчерном» цвете

OnePlus готовит к выпуску модель OnePlus 15, которая получит заметные изменения в дизайне. Круглый блок камер заменят на прямоугольный, смещённый в левый верхний угол задней панели. Но главная особенность — новый цвет SuperBlack, который, по словам инсайдеров, станет «самым чёрным» из всех, что когда-либо были на смартфонах».

Дисплей OnePlus 15, возможно, — 6,78 дюйма, с разрешением «1,5K» (немного ниже, чем у предшественника). Экран? Судя по всему, высокая яркость, детализация и пониженное энергопотребление.

Смартфон получит Snapdragon 8 Elite 2 (презентация ожидается в сентябре), аккумулятор на 7000 мА·ч и тройную основную камеру с главным сенсором на 50 МП и перископическим зумом.

Официальный анонс ожидается в ближайшие месяцы.