В «Роскосмосе» сообщили о корректировке высоты орбиты МКС

Её подняли на 1,7 км с помощью грузового корабля «Прогресс МС-30».

© NASA / Roscosmos

«В 07:28 мск включились двигатели, проработав 647 секунд, выдав импульс величиной 1 м/с», — уточняется в Telegram-канале госкорпорации.

Там добавили, что высота орбиты Международной космической станции теперь составляет 416,7 км над поверхностью Земли.

В «Роскосмосе» объяснили, что МКС необходимо регулярно поддерживать на заданной орбите — на высоте около 400 км чувствуется влияние атмосферы, и станция постепенно снижается.