Стало известно о планах Apple создать настольного робота с ИИ

Американская корпорация Apple планирует создать настольного робота с искусственным интеллектом к 2027 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, одной из основных функций настольного робота могут стать звонки по видеосвязи, поскольку при перемещении он сможет сохранять пользователя в кадре.

«Он станет центральным элементом стратегии развития ИИ корпорации. Планируется, что настольного робота оснастят реалистичной версией Siri с возможностью взаимодействовать с пользователями в течение всего дня», — говорится в тексте.

Также Apple планирует представить уже в следующем году умную колонку с дисплеем и камеры видеонаблюдения. Они станут частью продвижения продуктов для умного дома начального уровня.