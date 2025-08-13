Сталагмиты рассказали о возможной причине упадка майя

Ученые провели химический анализ сталагмитов из пещеры на севере полуострова Юкатан в Мексике и определили количество осадков в отдельные сезоны с 871 по 1021 год нашей эры. Они обнаружили, что в этот период было восемь засух длительностью не менее трех лет. Самая долгая из них длилась 13 лет. Результаты помогают лучше понять причины упадка классической цивилизации майя и показывают, как засухи влияли на общество в сезон дождей. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Цивилизация майя возникла на территории современной Мексики, Гватемалы, Белиза, а также западных районов Гондураса и Сальвадора. Она известна своими развитыми городами-государствами, такими как Тикаль и Чичен-Ица, где жили десятки тысяч жителей. Главным занятием майя было земледелие, при этом урожай сильно зависел от сезона дождей, который давал возможность наполнять водоемы и использовать воду для полива. Майя были искусными строителями, астрономами и имели развитую письменность. Существовало множество теорий о причинах упадка цивилизации, таких как изменение торговых путей, войны или сильные засухи, основанных на археологических свидетельствах, оставленных майя.

Теперь исследователи изучили засухи, которые происходили на территории древних городов майя с 871 по 1021 год нашей эры. Они использовали сталагмиты — минеральные образования, которые образуются, когда вода капает с потолка пещеры, а содержащиеся в ней минералы постепенно создают похожий на узкую башню вырост.

Команда проанализировала изотопы кислорода в слоях сталагмита из пещеры на севере полуострова Юкатан в Мексике, где проживали майя. Толщина годового слоя составляла примерно один миллиметр, что позволило получить точные данные о климате за каждый конкретный сезон, тогда как раньше они могли видеть только среднегодовые изменения климата. Так исследователи выявили восемь засух в период с 871 по 1021 год н. э., которые длились как минимум три года. Самая длинная засуха продолжалась 13 лет подряд.

Также исследователи сравнили свои результаты с археологическими данными. Они обнаружили, что в периоды продолжительной и сильной засухи жители переставали строить памятники и вести политическую деятельность в городах, например Чичен-Ице. Это говорит о том, что засухи напрямую влияли на жизнь общества и могли быть одной из причин упадка цивилизации майя.