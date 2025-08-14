Раскрыт механизм неосознанного укрепления веры в фейки

Повторяющиеся изображения чаще воспринимаются как реальные — будь то человек, место или событие — по сравнению с теми, которые видят впервые, даже если они полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Другими словами, чем чаще изображение появляется в соцсетях, тем более достоверным оно кажется, независимо от его подлинности.

Исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, возглавил Гай Гринфельд, который в настоящее время завершает работу над докторской диссертацией на факультете социальных наук Гершона Х. Гордона в Тель-Авивском университете.

«Исследование основано на известном психологическом феномене — "эффекте знакомства с объектом", который предполагает, что информация, с которой мы сталкиваемся неоднократно, кажется более достоверной. В нашей работе мы хотели проверить, применим ли этот эффект и к визуальному контенту — в частности, к изображениям, созданным с помощью алгоритмов ИИ. Это первое исследование, демонстрирующее эффект простого воздействия для изображений; до сих пор он был подтвержден только для текста. Результаты вызывают опасения по поводу распространения ложной визуальной информации в соцсетях и ее влияния на общественное восприятие», — объяснил он.

Испытуемым показывали серию изображений, включавших как реальные фотографии, так и сгенерированные ИИ. Позже эти же изображения демонстрировались снова, наряду с новыми, и участников эксперимента просили оценить их реальность.

Результат был однозначным: изображения, которые участники уже видели ранее, воспринимались как более достоверные, чем новые — независимо от того, были ли они настоящими или поддельными. Удивительно, но эффект повторения оказался сильнее среди скептически настроенных участников — тех, кто в целом оценивал изображения как менее достоверные — то есть осторожные люди могут сильнее полагаться на повторение как на индикатор правдивости.

Таким образом, широко известное изречение «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой» можно перефразировать: «Изображение, увиденное многократно, становится реальностью», резюмировал Гринфельд.

«В эпоху соцсетей и цифровых медиа мы постоянно и невольно сталкиваемся с визуальной информацией. Если раньше было легко лгать словами, то сегодня инструменты ИИ делают столь же простым "лгать" картинками. Наше исследование выявило тревожный механизм: люди склонны приписывать большую достоверность повторяющейся визуальной информации, независимо от ее подлинности. Это создает опасную комбинацию: многократное воздействие ложной информации может сделать ее правдоподобной просто за счет повторения», — добавил он.

Результаты не просто открывают удручающую правду об уязвимости нашего восприятия, но высвечивают серьезную проблему современности — сохранение критического мышления «в мире динамичного, легко подделываемого и сложного для восприятия визуального контента», заключил исследователь.