На фоне ограничений в работе популярных мессенджеров россияне начали искать альтернативные каналы связи, позволяющие совершать видеозвонки без оплаты связи. Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов выделил ряд сервисов, которые доступны в России и могут заменить Telegram и WhatsApp.

Первый сервис — Matrix. Это децентрализованная платформа с открытым исходным кодом. Предлагается бесплатно на сайте matrix.org и в магазинах приложений.

Следом идет китайское «суперприложение» WeChat с мессенджером, звонками и платежными функциями. Работает бесплатно, имеет интегрированный переводчик и поддержку мини-приложениями.

В рекомендационный лист также вошли популярные сервисы для видеоконференций, такие как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Неочевидным приложением в подборке оказался Snapchat — сервис обмена фото- и видеосообщениями с исчезающими сообщениями и фильтрами.

Среди российских альтернатив Харитонов указал «VK Видеозвонки» в соцсети «ВКонтакте» и национальный мессенджер Max.

Отмечается, что в России ограничены видеозвонки в WhatsApp и Telegram, а также заблокированы Discord, Viber и Signal. Культовый Skype прекратил работу полностью по всему миру.