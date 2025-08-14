У "инопланетных" мумий из Перу выявлены редкие мутации

История с таинственными "инопланетными" мумиями, найденными в Перу, получила новое развитие. Свежий генетический анализ выявил у них мутации, способные объяснить необычное строение конечностей, ранее служившее главным аргументом сторонников внеземного происхождения.

Эти мумифицированные останки были обнаружены в 2015 году в пещере на территории Перу, но широкая общественность узнала о них лишь семь лет спустя благодаря журналисту Джейми Моссану. Он даже продемонстрировал находку в Конгрессе Мексики, утверждая, что перед публикой - тела пришельцев. Дальнейшие исследования показали, что мумии действительно когда-то были живыми существами, и вызвали оживлённую дискуссию. Особое внимание привлекло то, что на руках у них по три пальца.

В 2023 году некоторые эксперты объявили эти артефакты искусно изготовленными куклами, собранными из останков разных животных. Однако более поздние анализы опровергли эту версию, подтвердив естественное происхождение останков, но при этом не выявив ничего "инопланетного".

Как пишет Daily Mail, специалист по биоинформатике Алайна Харди изучила доступные образцы ДНК и обнаружила в гене Gli3 мутацию, связанную с врожденными деформациями пальцев. Ранее она пыталась опровергнуть связь подобных аномалий с генетикой, но результаты исследования убедили её в обратном. Похожие изменения встречались у древних жителей Перу и сегодня известны как полидактилия - наличие лишних пальцев.

В то же время анализ генома показал, что строение конечностей мумий скорее соответствует эктродактилии, или "синдрому страусиной стопы". При этом заболевании отсутствует один или несколько центральных пальцев, что и придает кисти или стопе характерный вид. Подобные случаи до сих пор встречаются, например, у некоторых жителей северного Зимбабве.

По словам исследователей, подобные мутации могут закрепляться в популяциях, если дают определённые преимущества в конкретных условиях. Это не только лишает находку ореола внеземной загадки, но и делает её важным свидетельством древних генетических вариаций у человека.