На фото попал крупный метеорит, пролетевший над станцией Восток в Антарктиде

Над станцией Восток в Антарктиде пролетел крупный метеорит. Его фото публикует пресс-служба Арктического и Антарктического научного-исследовательского института.

Объект заметили в небе в среду, 13 августа. Он летел быстро и оставил за собой яркий белый след, который был заметен около 30 минут.

Ученые подчеркивают, что сделать фото метеорита в небе крайне трудно, поскольку обычно метеориты падаю над обширными лесами, пустынями, тундрами или горами.

«Удивительно, что в столь слабонаселенном месте удалось запечатлеть след пролёта яркого болида. Скорее всего, отдельные фрагменты достигли поверхности, и впоследствии они могут быть найдены», — сказал научный сотрудник Астрономического центра Физического института им. Лебедева Сергей Дроздов.

В конце июня этого года в американском городе Макдоноу, штат Джорджия крышу одного из домов пробил фрагмент метеорита. По данным местных властей, никто не пострадал, и обошлось без серьезного ущерба для жильцов. Американское метеорное общество классифицировало упавший метеор как болид — особенно яркий и крупный метеор, который при падении может создавать звуковой удар или даже световую вспышку, заметную на сотни километров.