В Telegram отреагировали на ограничения звонков в России

В Telegram прокомментировали решение Роскомнадзора (РКН) о частичном ограничении звонков в мессенджере для российских пользователей.

Заявление пресс-службы сервиса приводит ТАСС.

«Telegram активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству. Модераторы, использующие специальные инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, проактивно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают сообщения, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений», — заявили в мессенджере.

В Telegram также отметили, что пользователи мессенджера с помощью настроек конфиденциальности для вызовов могут самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключить их.

13 августа в Роскомнадзоре сообщили, что в России применяются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. Регулятор объяснил эти меры необходимостью «противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов».

По данным силовиков, Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, которыми пользуются мошенники для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. В Роскомнадзоре подчеркнули, что владельцы мессенджеров проигнорировали «неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия».