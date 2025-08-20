От неолита до магазинов косметики: длинная история гигиенической помады

Почти каждый человек хоть раз в жизни пользовался гигиенической помадой для губ — она полезна в любую погоду, особенно если для чувствительной кожи. Портал popsci.com рассказал, как появилась гигиеническая помада и как она изменилась от доисторических времен до современности.

© Unsplash

Происхождение гигиенической помады тяжело отследить. Органические материалы, вроде восков, быстро разлагаются, и многие культуры никогда не документировали ритуалы из области личной гигиены, поэтому историческая летопись полна пробелов. А те документы, что все-таки дошли до наших дней, зачастую расценивают мази и помады как универсальные препараты для любой части тела, что размывает границу между предметами гигиены, косметикой и медикаментами.

Есть археологические находки, показывающие, что древние люди эпохи неолита на территории Средиземноморья использовали пчелиный воск, чтобы защищать свою глиняную посуду от воды. Если наши доисторические предки знали, что воск способен запечатывать и изолировать объекты от влаги, то, вероятно, они экспериментировали с этим ингредиентом. Группы людей по всей планете, от Египта до Индии и Китая, независимо друг от друга пришли к рецептам первых прототипов гигиенической помады.

Мази, созданные специально для губ, упоминаются в европейских текстах XVI века. Их рецепты были довольно сложными: один предписывает смешать гусиные мозги с серебром, миррой, имбирным порошком, медом и некоторыми другими реагентами, не говоря уже о базе в форме воска и оливкового масла.

Простолюдины разрабатывали собственные дешевые альтернативы, чьи рецепты, первое время, передавались из поколения в поколение. Но к XIX веку бум рукописных книг рецептов и альманахов, предназначенных для широкой публики, привел к их распространению. Формулы варьировались в зависимости от локальных ингредиентов, которые были доступны тем или иным семьям. Например, в 1833 году аболиционистка Лидия Мария Чайлд предлагала хозяйкам использовать собственную ушную серу в качестве помады.

Коммерческая косметика и бренды продуктов для гигиены, появившиеся в конце XVIII года благодаря индустриализации, постепенно стандартизировали эти разрозненные формулы. Гигиеническая помада стала унифорным, портативным товаром с долгим сроком хранения. Но помады того времени совсем не похожи на те, которыми мы пользуемся сегодня. Они продавались твердыми блоками — для того, чтобы помада выдерживала колебания температур, не растаивая. Люди носили эти блоки в бумажной обертке и откалывали от них маленькие кусочки, чтобы натереть губы. Но были и помады в форме мазкой кашицы или пасты — их продавали в маленьких горшочках и банках.

В 1869 году привычные помады получили новый облик. Доктор по имени Чарльз Браун Флит открыл аптеку в американском штате Вирджиния и начал экспериментировать с различными формулами. Он и пришел к гигиенической помаде в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. Правда, сам Флит был никудышным торговцем, поэтому в 1912-м он продал формулу товарищу, чья жена предложила паковать помаду в маленькие трубочки из меди. Изобретение не сразу обрело популярность, но в 1930-х помада ChapStick стала стандартом для гигиенических помад в США.

Хотя, конечно, на этом инновации не остановились. На протяжении прошлого века предприниматели экспериментировали с упаковками и форм-факторами, медицинскими примесями, ароматами, цветами. Границы между товаром для гигиены и медикаментом вновь размылись. Но исследования, показавшие, что добавки, вроде ментола или корицы, могут раздражать губы, а не защищать их, привели к новой волне спроса на простейшие гигиенические помады.