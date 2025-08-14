Найден ген, сделавший возможным выход животных на сушу

Выход из воды на сушу был ключевым моментом в эволюции жизни на Земле. Этот шаг потребовал от животных приспособления к новым условиям, включая развитие новых способов передвижения. Эти изменения увеличили нагрузку на участки кожи на лапах и подошвах, последние теперь должны были выдерживать физическое давление.

Ученые из Китая недавно раскрыли новые данные о том, как кожа приспосабливается к физическим нагрузкам. В статье, опубликованной в журнале Cell, они сосредоточились на гене Slurp1, который кодирует белок SLURP1, играющий важную роль в клетках кожи и других тканях тела. Этот белок присутствует у амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, но отсутствует у беспозвоночных и рыб, что связывает его возникновение с адаптацией к жизни на суше, сообщает Phys.org.

У одних мышей отключили ген Slurp1, а у других — способность производить белок SLURP1. Их лапы не смогли выдержать просто нагрузки от передвижения. У животных развилось заболевание, похожее на человеческую ладонно-подошвенную кератодермию. Когда с лап снимали давление, кожа возвращалась к нормальному состоянию, что подтверждало, что симптомы были вызваны стрессом.

Исследование показало, что белок SLURP1 выполняет более важную функцию, чем предполагалось. Он действует как мембранный белок, помогая клетке сохранять стабильность.

Доктор Тинг Чен, старший автор статьи, отметил: «Наши результаты открывают новый механизм сопротивления механическим нагрузкам, который важен для поддержания стабильности эпидермиса и регулирования реакций регенерации при физических нагрузках».

Исследование не только помогает лучше понять, как жизнь на суше стала возможной, но и может иметь практическое значение для медицины. Его выводы могут привести к новым методам лечения кожных заболеваний, а также помочь в разработке биоматериалов и протезов, более эффективно взаимодействующих с человеческой кожей.