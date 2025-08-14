Кладбище затонувших кораблей с ценными находками найдено в Боденском озере
В Боденском озере обнаружено 31 ранее неизвестное судно, включая почти полностью сохранившийся парусный корабль.
Открытие сделали подводные археологи в рамках проекта "Кораблекрушения и глубокое море", который с 2022 года ведёт Земельное управление по охране памятников Баден-Вюртемберга.
Исследования два года велись с помощью геофизических приборов, дистанционно управляемых аппаратов и водолазных работ. Среди находок - колёсные пароходы SD Baden (спущен на воду в 1871-м году, выведен из эксплуатации в 1930-м) и SD Friedrichshafen II (спущен в 1909-м году, затоплен в 1946-м после авианалёта).
Главная сенсация - грузовой парусник, сохранившийся с мачтой, бушпритом, палубными надстройками и штурвальным механизмом. Для пресноводных затонувших судов такое состояние - большая редкость, и археологи считают находку ценным источником сведений об истории судостроения региона.
Кроме того, найдено 17 деревянных бочек с крышками и клеймами, но без привязанного к ним корабля. Происхождение груза остаётся неизвестным.
Подъём судов пока не планируется - приоритетом остаётся их детальная документация и сохранение. Проект завершится в 2027 году, однако уже сейчас он стал крупнейшим в истории подводных археологических исследований Боденского озера.