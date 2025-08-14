В центре Москвы при ремонте здания нашли мраморные вывески XIX века

Гравированные доски 19 века нашли на Воздвиженке при реставрации
Гравированные доски девятнадцатого столетия найдены при реставрации дома на Воздвиженке.
Мраморные вывески обнаружили на фасаде памятника культурного наследия, где раньше располагались "Меблированные комнаты Петергоф". Эти закладные доски, скорее всего, относятся к строительному периоду 1898 года, когда здание перестраивалось под нужды страхового общества.
© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Вывески вручную расчистили от краски и промыли мыльным раствором. Сейчас специалисты разрабатывают дальнейший план реставрации исторических артефактов. Таблички помогут составить более полную картину о прошлом особняка.