Школьница опровергла 40-летнюю математическую гипотезу

Американская школьница Ханна Каиро опровергла гипотезу Мизохаты-Такеути, над которой сообщество специалистов по гармоническому анализу работало с 1980 года. Об этом сообщила газета El Pais.

Девушка рассказала журналистам, что после нескольких месяцев попыток понять сложность задачи ей удалось создать контрпример — случай, который не удовлетворяет изучаемому свойству, показывая, что гипотеза не является универсально верной. Для решения Ханна использовала фракталы и тщательно продумывала конструкцию, а профессору Руисянгу Чжану потребовалось время, чтобы убедиться в правильности ее решения.

Ханна переехала в США из Нассау (Багамы) и училась в средней школе, параллельно посещая курсы Калифорнийского университета в Беркли. Профессор предложил ей доказать упрощенную версию гипотезы, а опционально — оригинальную задачу, чем заинтересовал Ханну.

Гипотеза относится к гармоническому анализу — области математики, изучающей разложение функций на синусоидальные и другие волновые компоненты. В теории ограничений Фурье исследуют, какие объекты можно построить, используя ограниченный набор волн. Гипотеза утверждала, что при использовании только определенных типов волн получится форма, состоящая из линий. Ханна нашла более простой способ построения контрпримера, переформулировав задачу в частотном пространстве.

Девушка выступила с докладом на 12-м Международном конгрессе по гармоническому анализу и дифференциальным уравнениям в Испании, где впервые участвовала в международной научной конференции. Решение Ханны вызвало восторг у математического сообщества.

Сейчас Ханна поступает в Университет Мэриленда и планирует создать собственную группу. Она продолжит работу, а также будет сотрудничать с испанской программой ICMAT по поддержке молодых математиков.