Российские ученые сообщили о снижении солнечной активности

В среду, 13 августа, российскими учеными было зафиксировано снижение солнечной активности. Земля постепенно покидает зону воздействия выброшенных ранее потоков плазмы, сообщает РИА Новости.

В настоящее время наблюдается резкое снижение ключевых показателей активности Солнца, включая силу вспышек и влияние корональных дыр на Землю.

Примерно с 8 часов утра по московскому времени было отмечено падение скорости солнечного ветра вблизи нашей планеты. Это свидетельствует о выходе из потоков плазмы, в которые Земля вошла в конце прошлой недели.

Солнце демонстрирует признаки истощения энергии для вспышек. Фоновый уровень рентгеновского излучения от звезды уменьшился с начала дня почти втрое.

Аналогичное снижение наблюдается и в мощности фиксируемых вспышек. По прогнозам ученых, существенных изменений не ожидается до начала ближайших выходных.