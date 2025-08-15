Все версии Windows призвали срочно обновить

Корпорация Microsoft выпустила патч безопасности для поддерживаемых версий операционной системы (ОС) Windows. На это обратило внимание издание ZDNet.

Патчи представили в рамках так называемой Patch Tuesday — серии обновлений безопасности, которые Microsoft традиционно выпускает по вторникам. Всего специалисты компании и независимые эксперты нашли 107 уязвимостей, из которых 13 имеют статус критических. В этой связи в Microsoft призвали пользователей срочно обновить устройства. Апдейт доступен для Windows 10, Windows 11 и Windows Server.

В числе прочих упоминается уязвимость нулевого дня CVE-2025-53779. Это тип уязвимостей, против которых еще не разработали защитные механизмы. Проблему нашли в системе аутентификации Windows Kerberos. Однако для эксплуатации уязвимости злоумышленник должен иметь физический доступ к компьютеру.

Чтобы проверить наличие обновления, пользователям рекомендовали перейти в раздел «Параметры» и выбрать «Центр обновления Windows». Если апдейт не появился, то его можно запросить через функцию «Проверить наличие обновлений».

В середине августа топ-менеджеры Microsoft рассказали, каким будет следующее поколение операционной системы Windows. Они предположили, что через несколько лет компьютерами будут чаще управлять голосом.