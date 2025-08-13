«Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

Радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 2 за июль — первый месяц своей работы — выполнил более 500 съемок. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

© «Роскосмос»

В компании добавили, что заказчики получили более 600 гигабайт данных. Госкорпорация отметила, что аппараты «Кондор-ФКА» № 1 и № 2 осуществляют всепогодный мониторинг Арктики и Северного морского пути.

В июле «Роскосмос» сообщил, что российскую систему «Кондор-ФКА», включающую два радиолокационных спутника, приняли в эксплуатацию.

В ноябре ТАСС со ссылкой на доклад директора проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли заместителя генерального конструктора холдинга «Российские космические системы» Андрея Емельянова рассказал, что радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 3 планируется запустить в 2026 году.