«Человечество умрет»: эксперт о реальной угрозе от ИИ

IT-предприниматель и бывший сотрудник Google Андрей Дороничев предупреждает о возможных угрозах, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, человечество может утратить важные навыки и даже столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за чрезмерной зависимости от технологий, передает «Пул №3».

Дороничев отмечает, что люди все меньше читают книги для удовольствия. По его словам, если 20 лет назад выпускники школ в среднем читали по 10 книг в год, то сейчас большинство вообще не берет их в руки. Это может привести к тому, что люди утратят способность обрабатывать большие объемы информации и полагаться на дайджесты и пересказы, заявил IT-предприниматель.

Дороничев проводит параллель с появлением автомобилей и лифтов. Он напоминает, что когда-то люди активно пользовались мышцами своих ног, но с развитием технологий эта необходимость отпала. Теперь они все меньше двигаются, что может привести к ожирению и атрофии мышц, указал он.

Таким образом, эксперт предупреждает о возможных негативных последствиях чрезмерной зависимости от искусственного интеллекта. Он считает, что важно сохранить баланс между технологиями и естественными человеческими способностями.