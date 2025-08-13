Китай строит крупнейшую в мире замкнутую водородную энергосистему

В Ордосе, на севере Китая, началось строительство 30-МВт турбины, работающей исключительно на водороде, которая станет частью крупнейшей в мире замкнутой водородной энергетической системы. Проект объединяет ветер, солнечную энергию, хранение водорода, электролиз и производство зеленого аммиака в единой экосистеме. Об этом сообщает Fuel Cell Works.

© Naukatv.ru

В отличие от предыдущих водородных турбин, которые иногда используют смесь с природным газом, новая китайская установка работает полностью на водороде и напрямую интегрируется с крупными возобновляемыми источниками энергии и хранилищами.

«Это позволит стабилизировать подачу энергии и решить проблему прерывистости сети», — отмечают разработчики.

Система включает турбину мощностью 30 МВт, ветровые установки на 500 МВт, солнечную фотосеть 5 МВт и электролизеры на 240 МВт, производящие около 4,3 тонны водорода в час. Для хранения предусмотрены двенадцать сферических резервуаров по 1,875 м³ каждый, а завод производит до 150 000 тонн «зеленого» аммиака в год.

Принцип работы замкнутой системы простыми словами: возобновляемая энергия преобразуется в водород, его можно хранить и при необходимости снова превращать в электроэнергию. Такой подход позволяет использовать зеленую энергию даже в периоды, когда солнце не светит, а ветер не дует.

Проект реализуется компаниями Mingyang Hydrogen и Shenzhen Energy в рамках инициативы Ejingke по интеграции ветра, солнца и водорода. Он станет ключевым элементом амбициозного плана Внутренней Монголии по созданию национального демонстрационного центра водородной энергии и может стать моделью для подобных проектов по всему миру.

Критики отмечают, что электролиз, хранение и горение водорода могут приводить к потерям энергии и увеличивать стоимость электроэнергии. Тем не менее Китай рассчитывает, что комплексная система зеленого водорода поможет стране укрепить позиции мирового лидера в чистой энергетике. В 2025 году Китай уже добавил 198 ГВт солнечной и 46 ГВт ветровой мощности, что сопоставимо с полной выработкой электроэнергии в Индонезии или Турции.

Стратегия «двойного углерода», объявленная в 2020 году, предполагает пиковые выбросы углерода к 2030 году и углеродную нейтральность к 2060 году. В рамках этой стратегии страна планирует увеличить мощности ветра и солнца до 1200 ГВт к 2030 году и сократить выбросы CO2 на единицу ВВП на 18%.