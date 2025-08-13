Созданы первые в мире OLED-линзы для глаз

Корейские ученые спроектировали первые в мире контактные линзы на основе OLED. Изобретение описано в научном журнале ACS Nano.

© KAIST

Специалисты Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали линзы, основанные на технологии OLED-дисплеев. Их изобретение можно применять при электроретинографии (ЭРГ) — диагностическом методе, который заключается в регистрации изменений биоэлектрического потенциала сетчатки глаза. В будущем подобный аксессуар можно будет использовать в качестве обычных контактных линз.

В KAIST рассказали, что процедура ЭРГ требует наличия темного помещения и специального диагностического оборудования. Также во время процесса пациент должен сидеть без движения с открытыми глазами. Созданные учеными OLED-линзы можно использовать для непрерывного наблюдения за сетчаткой глаза, не причиняя неудобств пациенту.

Линзы созданы на основе сверхтонкого гибкого OLED-дисплея толщиной приблизительно 12,5 микрометров, что в 6-8 раз тоньше человеческого волоса. Данные с линзы передаются по беспроводной связи, питание — по каналу с частотой 433 мегагерц. В ходе испытаний выяснилось, что портативный прибор для ЭРГ успешно собирал данные в условиях низкой освещенности.

«Это исследование поможет расширить возможности технологии интеллектуальных контактных линз до платформ для оптической диагностики и фототерапии», — заметил автор исследования профессор Сынхеп Ю.

