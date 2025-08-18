Могут ли люди видеть сны не в фазе быстрого сна?

Многие творческие люди черпают вдохновение в собственных снах. Но вы могли слышать, что сны приходят только в т.н. фазе быстрого сна. Можно ли видеть сновидения в других фазах, как это, по слухам, делали Сальвадор Дали и Томас Эдисон? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

На самом деле, миф о том, что сновидения возможны лишь в фазе быстрого сна, пошел от людей, которые либо не знакомы с феноменом достаточно близко, либо оперируют на базе устаревших знаний.

Когда фазу быстрого сна впервые описали в 1950-х, ученые заметили пару легко наблюдаемых характеристик, которые мотивировали их поспешно привязать эту фазу к сновидениям. Быстрый сон, на который приходятся 25% от всего времени сна человека, характеризуется мозговыми волнами, похожими на электрическую активность при бодрствовании. Он также отличается быстрым движением глаз и полным параличом тела.

Исследователи того времени предполагали, что быстрое движение глаз — результат «просмотра» снов человеком, а паралич не позволял телу рефлекторно повторять действия из снов. Данные теории по-прежнему актуальны, но теперь ученые знают, что эти внешние физические признаки не обязательно связаны со сновидениями.

Да, люди действительно склонны помнить яркие сны с четкими сюжетными линиями, если разбудить их в фазе быстрого сна. Но с тех пор исследования показали, что сновидения приходят и в других фазах.

Так, авторы одной научной работы использовали препарат, чтобы подавить фазу быстрого сна в маленькой группе волонтеров, после чего регулярно будили их на протяжении ночи, чтобы узнать, снилось ли им что-нибудь. Многие участники опыта действительно припоминали что-то похожее на сновидения, несмотря на то, что они не входили в фазу быстрого сна. Однако содержание и структура их сновидений немного отличалась от обычной: они были менее частыми, короткими, не такими яркими и более концептуальными, без какого-либо сюжета.

Для сравнения, у снов в быстрой фазе почти всегда есть что-то похожее связный нарратив и множество сенсорных деталей. Но здесь стоит отметить, что у сновидений много вариаций. Иногда сны в других фазах бывают минимальными по наполнению, а иногда они очень похожи на те, что снятся в быстрой фазе.

Ученые также изучали сновидения в разных фазах сна с помощью электроэнцефалографии. Оказалось, что и у снов в быстрой фазе, и у тех, что снились в других, были достаточно схожие сигнатуры, хотя сами фазы выглядят по-разному на сканировании. Помимо этого, специалисты выяснили, что в периоды меньшей мозговой активности люди реже запоминают сны.

Как бы то ни было, у науки по-прежнему остается много вопросов. Например, эксперты не до конца понимают, как мозг генерирует сновидения, зачем людям снятся сны и почему их так тяжело вспомнить по пробуждению.