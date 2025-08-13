Ученые хотят отправить послание летящему к Земле НЛО

Ученый из Гарвардского университета, специалист в области физики Ави Леб, выступил с инициативой, чтобы NASA приняло меры предосторожности и направило загадочному объекту 3I/ATLAS, который является межзвездным телом, сообщение из шести слов. В этом послании должна быть информация о Земле и ее жителях, передает Daily Mail.

Физик предлагает передать инопланетянам сообщение: «Здравствуйте! Добро пожаловать в наш район. Мир!». По его словам, единственный способ связаться с ними сейчас – это луч света. Однако ученый предупреждает, что инопланетный корабль может воспринять это сообщение как угрозу.

Тем не менее, он полагает, что космический аппарат может расценить сигнал как потенциальную опасность. Объект 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, он несется к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории.

Многие исследователи склоняются к версии о том, что это был метеорит. Однако Леб считает, что это был космический корабль, прибывший из другой галактики. Он обратил внимание на то, что при пролете метеорита не было выброса газа, а траектория его движения была точно направлена назад, что вызывает подозрения и может быть связано с внутренней частью Солнечной системы.