IT-лидеры начали создание генетической суперкасты

IT-лидеры Кремниевой долины в США начали инвестировать в создание поколения с высоким интеллектом, используя передовые методы генетического тестирования. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Стартапы Nucleus Genomics и Herasight занялись оказанием услуг по тестированию эмбрионов. Они обещают клиентам точную оценку не только здоровья, но и уровня IQ будущего ребенка. Такой прогноз стоит от шести до 50 тысяч долларов (от 550 тысяч до 4,6 миллионов рублей).

«В Кремниевой долине любят IQ», — заявил основатель Nucleus Genomics Киан Садеги.

Одна пара IT-специалистов из Сан-Франциско разработала сложную систему баллов для выбора «оптимального» эмбриона, их алгоритм учитывает риски заболеваний и предполагаемый интеллект. Их дочь была зачата из эмбриона с третьим по величине прогнозируемым IQ, но наивысшим общим рейтингом.