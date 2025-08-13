Стало известно, что у британцев имеются африканские корни

Генетический анализ останков двух людей, погребённых в VII веке на юге Англии, показал, что у них были недавние предки — вероятно, дед или бабушка — из Западной Африки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

© mk.ru

Раннее Средневековье в Англии известно как эпоха активной миграции из континентальной Северной Европы. Летописи упоминают переселение англов, саксов и ютов, чьи названия легли в основу термина «англосаксонский период» и, возможно, самого имени страны. Однако роль миграции из более отдалённых регионов долго оставалась неясной.

Вопросы о масштабах, направлениях и последствиях переселений на протяжении десятилетий вызывали споры в европейской археологии. Сегодня методы археогенетики позволяют выявлять не только культурные, но и индивидуальные биографические связи.

Чтобы изучить миграционные процессы в раннесредневековой Европе, международная команда исследователей секвенировала ДНК людей, захороненных на двух кладбищах VII века: Апдаун в Кенте и Уорт-Матраверс в Дорсете. Результаты опубликованы в двух научных статьях.

По словам профессора Дункана Сэйера из Университета Ланкашира, руководившего работой по Апдауну, Кент в VI веке был зоной интенсивных континентальных контактов, так называемым «франкским периодом». Близость Апдауна к королевскому центру Финглшем свидетельствует о его связи с широкой сетью элиты.

Большинство исследованных останков указывало на североевропейское либо западнобританское и ирландское происхождение. Однако у одного человека на каждом из кладбищ выявили признаки недавних западноафриканских предков. Митохондриальная ДНК обоих (материнская линия) имела североевропейское происхождение, тогда как аутосомная ДНК (полученная от обоих родителей) явно совпадала с генетическим профилем современных западноафриканских народов — йоруба, менде, манденка и эсан.

Это говорит о смешанном генетическом происхождении этих индивидов, резко отличавшемся от остальных захороненных. Дополнительный анализ показал, что у каждого из них был один дед западноафриканского происхождения.

Профессор Сэйер отмечает, что именно генетические данные — а значит, свидетельства перемещений людей, а не только распространения предметов — позволяют всё яснее прослеживать связи раннесредневековой Англии с континентом, Византией и Африкой.