Как ученые делают кровь человека ядовитой для комаров

Борьба с комарами — серьезный вопрос для стран, где распространена малярия. И, возможно, скоро в арсенале людей появится еще один инструмент против насекомых: препарат, который делает человеческую кровь ядовитой для комаров. Портал popsci.com рассказал о свежей научной работе.

© Unsplash

Нитизинон — фармацевтический препарат, производимый из токсина, который содержится в австралийском кустарнике каллистемоне. Химикат, изначально задуманный как гербицид, атакует аминокислоту тирозин, играющую важную роль в производстве и регулировании гормонов. Исследования в конце XX века обнаружили, что нитизинон также эффективен при лечении тирозинемии типа I и алкаптонурии — двух редких генетических расстройств, которые ухудшают способность тела к выработке тирозина. Нитизинон был одобрен для медицинского применения еще в 2002-м.

Однако тот же процесс, что помогает людям генерировать тирозин, также способен саботировать внутренние процессы в организме комаров. Ранее в этом году в журнале Science Translational Medicine вышла научная работа, чьи авторы обнаружили, что комары, выпившие кровь людей, которые принимали нитизинон, умерли через несколько часов. И хотя пациенты обычно принимают препарат в сравнительно высокой дозировке, опыты показали, что токсичный эффект в комарах проявляется, даже если принять небольшую дозу.

Отравление нитизиноном блокирует у комаров специфический энзим, необходимый для переваривания протеинов и аминокислот в крови. По сути, препарат намертво забивает пищеварительную систему насекомых, оборачивая их способность добывать протеины из человеческой крови против них самих.

Но работа, опубликованная в издании Parasites & Vectors, предполагает, что для отравления комаров человеку не обязательно принимать нитизинон. Авторы исследования проверили, как разные виды комаров реагируют на поверхности, обработанные нитизинонами и четырьмя другими препаратами, до и после того, как они выпили кровь. Если верить результатам опыта, комары впитали препарат через лапки.

Затем, в течение нескольких часов, нитизинон оказал тот же отравляющий эффект, что и при поглощении крови человека, принявшего препарат. Хотя ученые уверены, что процесс работает, они не могут точно сказать, почему. Не совсем ясно, как вещество впитывается через лапки комаров, и почему три других похожих препарата не оказали схожий эффект.

Данное открытие может быть воодушевляющим признаком существования альтернативных способов контроля популяции комаров. В мире уже давно обитают виды, устойчивые к инсектицидам — они составляют вплоть до 30% от общей популяции этих насекомых. По данным ВОЗ, комары, невосприимчивые как минимум к одному инсектициду, встречаются в 90% стран, где малярия считается эндемической болезнью.