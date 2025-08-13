На YouTube ввели ИИ-систему для обнаружения зрителей младше 18 лет

13 августа на YouTube запустили новую ИИ-систему, позволяющую вычислять зрителей младше 18 лет. Сейчас функция работает только в США, однако в дальнейшем её могут запустить и в других странах.

Так, новая система использует специальные алгоритмы, которые вычисляют примерный возраст пользователя. В случае обнаружения несовершеннолетнего YouTube применит к нему стандартные меры для детей: запретит аккаунтам смотреть ролики «18+», отключит персонализацию рекламы и время от времени будет предлагать сделать перерыв от просмотра.

У пользователей всё же есть возможность доказать своё совершеннолетие — с помощью селфи, банковской карты или паспорта. Ранее в YouTube предупреждали блогеров, что с новой системой в США их доходы несколько упадут, ведь наибольшую выручку приносит именно персонализированная реклама для взрослой аудитории.