Представлен Infinix Hot 60i 5G с дизайном iPhone 17 Air

Infinix представила смартфон Hot 60i 5G, официальный анонс которого намечен уже на 16 августа. Модель получила дизайн в стиле iPhone 17 Air и стала продолжением выпущенной в июле 4G-версии.

© Ferra.ru

По данным страницы на Flipkart, новинка оснащена процессором MediaTek Dimensity 6400, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Дисплей — 6,75-дюймовый LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой XOS 15 и предлагает набор встроенных ИИ-функций.

© GSMArena

Основная камера на 50 Мп расположена на задней панели, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Что интересно, несмотря на очевидную бюджетность, устройство имеет степень защиты IP64 от пыли и брызг.

Не дизайном единым.