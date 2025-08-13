Найдена окаменелость «обманчиво симпатичного» древнего кита

Ученые обнаружили в Австралии окаменевшие останки маленького и «обманчиво симпатичного» древнего кита. Возраст находки оценили в 25 миллионов лет.

Виду присвоили научное название Janjucetus dullardi. По словам исследователей, это было чрезвычайно необычное животное. По размерам он был сравним с дельфином и при этом обладал очень острыми зубами, позволявшими хватать и разрывать добычу.

Ученые отметили необычное строение черепа кита. У него были большие относительно размера головы глаза и короткая морда. Это был суровый хищник, представлявший большую угрозу для морских обитателей.

Окаменелость сохранилась в виде части черепа, ушной кости и восьми зубов. Этого оказалось достаточно, чтобы идентифицировать кита как новый вид.

В зрелом возрасте животное достигало около 3 метров в длину. Но окаменелость из Австралии принадлежала молодой особи – ее зубы были едва стерты, а костные соединения не успели плотно срастись. Размер этого кита составлял не более 2 – 2,2 метров.

Janjucetus dullardi жил в олигоцене, во времена глобального потепления и повышения уровня моря. Его описали как четвертый известный вид семейства маммалодонтидов – ранней ветви генеалогического древа усатых китов.

Исследование показало, что в период олигоцена температура моря у берегов южной Австралии была выше, чем сейчас. Там обитало большое разнообразие видов, включая маленьких китов, гигантских пингвинов и акул, сообщает The Guardian.

Ранее в Чили нашли крошечное млекопитающее из эпохи динозавров. По размерам оно напоминало мышь. По мнению ученых, существо могло откладывать яйца, как утконос, или растить потомство в сумке.