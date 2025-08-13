Найдено возможное место захоронения атамана Ермака

В Тюменской области обнаружили вероятное место захоронения атамана Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири. Об этом пишет ТАСС.

© mk.ru

Первая масштабная экспедиция исследовала места, связанные с жизнью и сражениями Ермака, опираясь на летопись Семена Ремезова.

По словам атамана Курганского казачьего землячества Сергея Попова, экспедиция обнаружила три места, соответствующих описанию.

Данные летописи подтверждают и рассказы местных жителей, несмотря на то, что река, упомянутая в исторических источниках, уже высохла.

В сентябре казаки планируют вернуться на предполагаемое место захоронения вместе с археологами и провести обследование территории с использованием специального оборудования.

Ермак Тимофеевич – русский казачий атаман, живший в XVI веке. Он вошел в историю как предводитель казачьего войска, начавшего завоевание Сибири для Русского государства. Поход Ермака, начатый в 1581 году, привел к разгрому Сибирского ханства и присоединению обширных территорий к России. Погиб в 1585 году, утонув в реке Вагай, спасаясь от преследования.